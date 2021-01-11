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понедельник, 11 января 2021 03:55

После штурма Капитолия усилят охрану Бундестага

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После штурма Капитолия усилят охрану Бундестага
Глава немецкого парламента возложил ответственность за штурм на действующего президента США Дональда Трампа. Фото: Pixabay

Полиция Берлина увеличила количество правоохранителей, которые дежурят в районе Бундестага.

Об этом сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на письмо председателя Бундестага Вольфганга Шойбле к депутатам.

В этом письме Шойбле рассказал, что обратился в министерство иностранных дел ФРГ по докладу о беспорядках в США. Он добавил, что обсудит с представителями федерального правительства и местных властей Берлина выводы, которые можно сделать из штурма Капитолия, для безопасности Бундестага.

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Кроме того, глава немецкого парламента возложил ответственность за штурм на действующего президента США Дональда Трампа.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков.

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