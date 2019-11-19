После разгона грузинская оппозиция вернулась под парламент

Сегодня в Тбилисском городском суде состоятся процессы над 37 задержанными накануне при силовом разгоне участниками акции протеста Фото: DW

В столице Грузии Тбилиси оппозиция вернулась в здание парламента после силового разгона полицией.

На площади перед парламентом провели ночь несколько десятков протестующих. Они снова установили несколько палаток. На этот раз не на проезжей части проспекта Руставели, а на площади, пишет Новое время.

"Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается", - заявил один из лидеров оппозиционной партии Европейская Грузия Акакий Бобохидзе.

Сегодня в Тбилисском городском суде состоятся процессы над 37 задержанными накануне при силовом разгоне участниками акции протеста.

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"Все эти люди задержаны по политическим мотивам, и мы будем требовать их немедленного освобождения", - сказал Бобохидзе.

17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента. У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов Грузинской мечты, ответственных за провал голосования.