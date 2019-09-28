После протестов в Египте задержано около двух тысяч человек

Протестующих возмутили проявления коррупции

Правозащитники заявляют об аресте почти двух тысяч человек с начала протестов на прошлых выходных.

Сообщает Al Jazeera

Протестанты выступают против коррупции и правления президента Египта Абделя-Фаттаха аль-Сиси.

Как говорится в сообщении, в крупные города власти направили дополнительные военные силы, полиция останавливает и обыскивает пешеходов на основных дорогах и площадях.

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