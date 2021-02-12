"После первой дозы немела рука"- 10 млн британцев получили прививки

Британия на третьем месте в мире по количеству вакцинированных в процентном соотношении ФОТО: Reuters

В Британии уже более 10 млн человек получили по крайней мере 1-ю дозу вакцины от коронавируса. Кампанию называют самой масштабной в истории страны.

- Родственники настраивали меня, что не попаду в 1-ю очередь, - рассказывает Gazeta.ua 82-летняя Элейн Жолнович из Лондона. - Но в субботу получила уже 2-ю дозу.

Женщина переболела коронавирусом в июле.

- Не могу сказать, что болела тяжело. Но меня подключали к кислородному баллону. Потом никак не могла дышать сама. У меня начинались приступы паники.

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Пациентов и персонал домов престарелых вакцинируют в 1-ю очередь. Британское правительство планировало, что до середины февраля должны получить обе дозы. Позже объяснили, что из-за технических сложностей в эти сроки не уложатся.

Во 2-ю очередь прививку получат люди старше 80 лет, медики и социальные работники. Дальше - моложе 79 лет.

- После 1-й дозы немела рука, - продолжает Элейн. - Но я плохо переношу уколы. С детства имела с этим проблемы. Коронавирус у меня имел кишечные проявления. Вакцина тоже дала ощущение дискомфорта, но за день стало лучше. У подруги много аллергий, но она согласилась на прививку. Прошло вообще без осложнений. Жду, когда вакцину получит моя дочь. Ей почти 60. За этот год победила рак кишечника, а я не могу обнять свою девочку.

Для медиков в Украине стартовали семинары по вакцинации от коронавируса. Организаторами мероприятий является ВОЗ с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья.