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пятница, 12 февраля 2021 13:01

"После первой дозы немела рука"- 10 миллионов британцев получили прививки

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&quot;После первой дозы немела рука&quot;- 10 миллионов британцев получили прививки
Британия на третьем месте в мире по количеству вакцинированных в процентном соотношении ФОТО: Reuters

В Британии уже более 10 млн человек получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса. Кампанию называют самой масштабной в истории страны.

- Родственники настраивали меня, что не попаду в первую очередь, - рассказывает Gazeta.ua 82-летняя Элейн Жолнович из Лондона. - Но в субботу получила уже вторую дозу.
Женщина переболела коронавирусом в июле.
- Не могу сказать, что болела очень тяжело. Но меня подключали к кислородному баллону. Потом никак не могла дышать сама. У меня начинались приступы паники.

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Пациентов и персонал домов престарелых вакцинируют в первую очередь. Британское правительство планировало, что до середины февраля должны получить обе дозы. Позже объяснили, что из-за технических сложностей в эти сроки не уложатся.
Во вторую очередь прививку получат люди старше 80 лет, медики и социальные работники. Дальше - моложе 79 лет.
- После первой дозы немела рука, - продолжает Элейн. - Но я очень плохо переношу уколы. С детства имела с этим проблемы. Коронавирус у меня имел кишечные проявления. Вакцина тоже дала ощущение дискомфорта, но за день стало лучше. У подруги очень много аллергий, но она согласилась на прививку. Прошло вообще без осложнений. Очень жду, когда вакцину получит моя дочь. Ей почти 60. За этот год победила рак кишечника, а я не могу обнять свою девочку.

Для медиков в Украине стартовали семинары по вакцинации от коронавируса. Организаторами мероприятий является ВОЗ с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья.

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