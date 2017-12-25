После отказа ЦИК Навальный призвал к бойкоту и протестам

Навальный призвал бойкотировать выборы

Центральная избирательная комиссия РФ отказала Алексею Навальному в регистрации кандидатом на президентских выборах в РФ.

ЦИК провела заседание по данному вопросу в понедельник 25 декабря. Оппозиционеру и его инициативной группе отказали в участии в выборах из-за непогашенных судимостей Навального, сообщает Медуза.

В своем Twitter Навальный огласил про всероссийскую акцию протеста.

"Да, конечно, мы будем устраивать общероссийскую акцию протеста. И мы будем её тщательно готовить. Она должна быть действительно общероссийской", - написал оппозиционер.

Спрашивают об уличной акции протеста против решения ЦИК. Да, конечно, мы будем устраивать общероссийскую акцию протеста. И мы будем её тщательно готовить. Она должна быть действительно общероссийской. — Alexey Navalny (@navalny) 25 декабря 2017 г.

Навальный объявил забастовку избирателей. Призывает не признавать власть, которая одержит победу на так называемых выборах.

Соответствующее заявление сделал сразу, как услышал от ЦИК об отказе. Призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов 2018 года.

Соответствующее видео опубликовал на своем канале в YouTube.

В обращении, которое записал заранее "на случай, если с ним что-то произойдет", говорит, что он является главным конкурентом Владимира Путина. Заявил, что Путин видит в нем угрозу.

Навальный призвал бойкотировать выборы, своих сторонников стать волонтерами-наблюдателями на выборах. Призывает ни в коем случае не получать бюллетень и не расписываться в ведомостях. Таким образом хочет показать - он и его команда не признают происходящее событие, выборами вообще.

Сегодня во второй половине дня Навальный приехал в ЦИК. Выступил перед членами избирательной комиссии. Заявил, что решение Центризбиркома не регистрировать его кандидатом нарушает Конституцию.

В своем Twitter опублікував відео своего выступления перед ЦВК

Моё выступление в ЦИКе, включая небольшие дебаты с Эллой Памфиловой, где она проявилась во всей красе. Посмотрите https://t.co/oFTA3wQUzB — Alexey Navalny (@navalny) 25 декабря 2017 г.

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Ниже - реакция соцсетей.

Даёшь трудовую забастовку. Товарищ, продли себе новогодние праздники до весны! И весной стабильность будет жевать крапиву! #бойкот2018 — Соль Фасоль (@oa4yKDZLiMzRFah) 25 декабря 2017 г.

Полный разгром, безграмотный подход, надежда на авось, юридическая профанация, как-же так Алексей? — Poliglot12 (@poliglot12) 25 декабря 2017 г.

Кажется, именно сегодня Навальный получил реальный шанс стать президентом, стараниями ЦИК — Роман Далиев (@lezghin) 25 декабря 2017 г.

какое же заседание ЦИК унылое. Хорошо, что популист Навальный разбудил это болото и стало намного интереснее — Дима (@dimo4ka_p) 25 декабря 2017 г.

Это было предусмотрено ещё в 2014 году - всех ярких представителей оппозиции в РФ уничтожили, а Навальный с его "делами" относительно легко контролируем - "Мы в Кремле не против, но закон превыше нас, и не один он - вот Лурье, к примеру, тоже отказали" — Грuгоpuй Громко (@ggromko) 25 декабря 2017 г.

Навальный-как к нему не относись-представитель народа, которому сегодня смачно харкнули в лицо. Утрется? Видимо, да, но до поры... — Юрий Агапов (@yurvaga) 25 декабря 2017 г.

Потому, что в России политика в реальном времени невозможна. Она определяется задолго до. Интересно досмотреть эту партию до конца. Ведь Навальный тоже просчитывал варианты. Ждем его ход. — Куплю гравицаппу (@alisaporteriana) 25 декабря 2017 г.

Карикатурист Сергей Елкин отреагировал на события ЦИК, нарисовав карикатуру на голову комисии Елену Панфилову..

Новость дополняется.

Навального официально выдвинула кандидатом в президенты России его инициативная группа. Собрание состоялось в воскресенье. За его выдвижение проголосовали 742 участника инициативной группы. Необходимый минимум - 500 человек. На собрании присутствовал член ЦИК.