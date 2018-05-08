После истребителя в Сирии разбился российский боевой вертолет

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" выпускают из 2010 года. Фото: veterano.com.ua

Над восточными районами Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", который выполнял там плановый полет. В результате катастрофы оба пилота погибли.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на Минобороны РФ.

"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - говорится в заявлении ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка"

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн. Машина оборудована устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и катапультно-амортизационной установкой.