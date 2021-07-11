После хакерской атаки объявили режим чрезвычайного положения

 
Ексклюзивы
1/5
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 1647
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 2890
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 207
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 522
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 756
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2421
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1404
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1188
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 558
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1494
Фото
Все фото
3
5
7
3
4
Ужасные ливни затопили города. Эвакуируют 240 тыс. людей
Ужасные ливни затопили города. Эвакуируют 240 тыс. людей
Страна &quot;поплыла&quot;. Аномальные ливни наделали беды - фото
Страна "поплыла". Аномальные ливни наделали беды - фото
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш
Родился ребенок-гигант: как выглядит малыш
Поезд со школьниками сошел с рельсов и упал в воду
Поезд со школьниками сошел с рельсов и упал в воду
Видео
Все видео
В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших
В Беларуси ветром снесло надувные батуты: 7 пострадавших
Британию атакуют летающие муравьи. Могут сорвать финал Евро
Британию атакуют летающие муравьи. Могут сорвать финал Евро
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные
Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные
На белорусском заводе вспыхнул пожар
На белорусском заводе вспыхнул пожар
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 711
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 756
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1098
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 594
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2565
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 279
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
воскресенье, 11 июля 2021 12:36

После хакерской атаки объявили режим чрезвычайного положения

  Комментировать
После хакерской атаки объявили режим чрезвычайного положения
Хакеры атаковали сайты одного из немецких районов. Фото: Pexels

Впервые за всю историю Германии хакерская атака привела к объявлению режима чрезвычайного положения.

10 июля власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Анхальт объявила режим чрезвычайного положения. Невозможно восстановить работу серверов местной администрации, пишет Deutsche Welle.

Киберпреступники атаковали компьютерную систему администрации района в минувший вторник.

"Мы практически полностью парализованы - и так будет в течение ближайшей недели", - заявил представитель местных властей.

Режим чрезвычайной ситуации объявили для того, чтобы иметь возможность быстрее реагировать.

"В Германии были случаи кибератак на муниципалитеты, но ни один из них не был объявлен катастрофой", - сказала пресс-секретарь Федерального управления по информационной безопасности.

Власти района не разглашает подробности о хакерах. Несколько серверов атаковали из неизвестного источника. Неустановленное количество файлов зашифровали. Критически важные системы отключили от сети, чтобы предотвратить возможное похищение данных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Microsoft быстро отреагировала на российских хакеров

Подозревают, что это случай шантажа. В таких случаях злоумышленники шифруют данные и разблокируют их только после уплаты выкупа.

Хакеры, связанные с российским правительством, взломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США. Кибератаку на серверы Нацкомитета Республиканской партии осуществили участники группировки APT 29 или Cozy Bear, которое считают связанным со службой внешней разведки России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После хакерской атаки объявили режим чрезвычайного положения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

Нашли тысячи статуй воинов

Англия проиграла Италии в серии пенальти

В оздоровительном комплексе застрелились охранники нардепа и бойцы ПС

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 1 Просмотров: 74158
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 1 Просмотров: 12321
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 11448
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине Просмотров: 9945
Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых
Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых Просмотров: 6372
Мир
Умерла женщина после двойного заражения коронавирусом - объяснение ученых
Умерла женщина после двойного заражения коронавирусом - объяснение ученых Просмотров: 459
В Европарламенте резко высказались о Лукашенко
В Европарламенте резко высказались о Лукашенко Просмотров: 477
Генсек ООН призвал мировые правительства сформировать комиссию по вакцинам
Генсек ООН призвал мировые правительства сформировать комиссию по вакцинам Просмотров: 45
Боевики убили десятки жителей из пяти сел
Боевики убили десятки жителей из пяти сел Просмотров: 468
Литва хочет выделить €42 млн на укрепление границы с Беларусью
Литва хочет выделить €42 млн на укрепление границы с Беларусью Просмотров: 36
Больше всего комментируют
16
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
5
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
3
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
2
Как будут перечислять деньги на субсидии - объяснение Минсоцполитики
2
Ансамбль ВСУ бойкотирует рейтинговое телешоу из-за Меладзе
Голосов: 489
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть