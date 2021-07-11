После хакерской атаки объявили режим чрезвычайного положения

Хакеры атаковали сайты одного из немецких районов. Фото: Pexels

Впервые за всю историю Германии хакерская атака привела к объявлению режима чрезвычайного положения.

10 июля власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Анхальт объявила режим чрезвычайного положения. Невозможно восстановить работу серверов местной администрации, пишет Deutsche Welle.

Киберпреступники атаковали компьютерную систему администрации района в минувший вторник.

"Мы практически полностью парализованы - и так будет в течение ближайшей недели", - заявил представитель местных властей.

Режим чрезвычайной ситуации объявили для того, чтобы иметь возможность быстрее реагировать.

"В Германии были случаи кибератак на муниципалитеты, но ни один из них не был объявлен катастрофой", - сказала пресс-секретарь Федерального управления по информационной безопасности.

Власти района не разглашает подробности о хакерах. Несколько серверов атаковали из неизвестного источника. Неустановленное количество файлов зашифровали. Критически важные системы отключили от сети, чтобы предотвратить возможное похищение данных.

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Подозревают, что это случай шантажа. В таких случаях злоумышленники шифруют данные и разблокируют их только после уплаты выкупа.

Хакеры, связанные с российским правительством, взломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США. Кибератаку на серверы Нацкомитета Республиканской партии осуществили участники группировки APT 29 или Cozy Bear, которое считают связанным со службой внешней разведки России.