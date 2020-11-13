После более трех лет земные бактерии выжили на Луне

Алан бит, которого сфотографировал Пит Конрад / НАСА

14 ноября 1969-го с мыса Канаверал в США взлетел космический корабль Apollo-12 со второй экспедицией на Луну. Через 36 сек после старта в ракету-носитель Saturn-5 попала молния. Произошло замыкание в сети электроснабжения командного модуля, но ракета продолжила движение. За несколько минут возобновилось электроснабжение.

19 ноября специальный модуль Intrepid сел на Луне в районе Моря дождей, а через 5 часов астронавты Чарльз Пит Конрад и Алан Бин стали третьим и четвертым человеком, ступившим на спутник Земли. Это произошло буквально через 4 месяца после первой высадки. За последующие 32 ч осуществили две прогулки Луной, а 24 ноября Apollo-12 успешно вернулся на Землю.

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Первым на поверхность спустился Конрад. Астронавты установили на поверхности приборы, собрали комплекты лунных пород. После обеда и сна вышли снова. Общее расстояние, которое преодолели - 1,5 км. Продолжительность пребывания модуля на Луне - 31 ч 31 мин.

Примерно три года до этого на том же месте Луны сел беспилотный аппарат Surveyor-3. Астронавты обнаружили, что его практически не повредили удары мелких астероидов. А земные бактерии выжили на спутнике Земли после 1000 дней. Впоследствии НАСА раздала для исследований 1620 фрагментов лунной породы ученым из разных стран.

Программа НАСА по высадке на Луну Apollo продолжалась до 1972. 11 декабря того года Apollo-17 совершил последнюю, шестую, высадку людей на спутнике Земли и успешно вернулся на Землю 19 декабря. За время миссий собрали 382 кг образцов лунного грунта.