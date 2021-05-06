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вторник, 11 мая 2021 09:00

После 12 лет стараний Украина получила безвизовый режим с ЕС

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После 12 лет стараний Украина получила безвизовый режим с ЕС
Президент Украины Петр Порошенко и президент Словакии Андрей Косичка во время церемонии на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС / Фото пресс-службы президента Украины

11 мая 2017 года Совет министров ЕС принял решение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины при посещении 32-х стран ЕС и Шенгенской зоны. Оно приобрело силу 11 июня того же года.

Отсчет пути Украины в безвизовых начался вместе с курсом на евроинтеграцию, который сформировался после оранжевой революции. 21 февраля 2005 года подписали план действий "Украина-ЕС", который предусматривал интенсификацию отношения, включая трансграничное сотрудничество. А уже 1 сентября 2005 года президент Виктор Ющенко отменил визы для граждан ЕС, Швейцарии и Лихтенштейна.

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Соглашение по упрощенной процедуры оформления виз для Украинской вступило в силу 1 января 2008 года, а 29 октября в Брюсселе начался диалог о безвизовом режиме между Украиной и ЕС. Активная фаза началась после 14-го саммита "ЕС-Украина" 22 ноября 2010-го, где подписали "План действий по либерализации визового режима". Он предусматривал выполнение Украиной ряда требований: введение биометрических паспортов, изменение правил пересечения границы, усиление контроля за незаконной миграции и принятия законов по борьбе с коррупцией.

20 апреля 2011 года президент Виктор Янукович утвердил "Национальный план по выполнению требований ЕС по визовой либерализации". Но под давлением России делегация во главе с ним 28-29 ноября 2013 года на саммите в Вильнюсе сорвала подписание "Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

Приостановление евроинтеграции спровоцировало массовые протесты, которые стали началом Революции достоинства. После падения режима Януковича "Соглашение об ассоциации" было подписано.

Визовая либерализация стала одним из инструментов давления ЕС и общественности на украинскую власть на пути реформ. 18 декабря 2015 на финальной стадии оформления безвизовых Украины выдвинули пять дополнительных требований, которые предусматривали создание трех независимых антикоррупционных органов и внесение в закондавство изменений по борьбе с коррупцией. Киев выполнил все 144 требования ЕС, и 20 апреля 2016 года Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Но возникли внутренние проблемы в ЕС. Обострение войны в Сирии спровоцировало массовый поток беженцев с Ближнего Востока, усилило ксенофобские настроения, особенно среди небольших стран ЕС. Ряд из них выразили предостережение относительно возможного потока беженцев из Украины и потребовал разработать механизм приостановления безвиза. Согласование механизма продолжалось до начала 2017 года.

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Дата
11
мая

После 12 лет стараний Украина получила безвизовый режим с ЕС

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