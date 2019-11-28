Посла США в ЕС обвинили в домогательствах

 
Ексклюзивы
1/5
Социолог сказал, что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Социолог сказал, что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Просмотров: 307
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 783
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 846
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1188
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 846
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1017
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11340
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1701
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
6
10
3
5
8
Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
США засыпало снегом
США засыпало снегом
Автобус с россиянами разбился на популярном курорте: что известно
Автобус с россиянами разбился на популярном курорте: что известно
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
Лукашенко приписывают молодую любовницу
Лукашенко приписывают молодую любовницу
Видео
Все видео
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии
Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6372
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2808
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2304
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1143
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 08:10

Посла США в ЕС обвинили в домогательствах

  Комментировать
Посла США в ЕС обвинили в домогательствах
Все женщины утверждают, что Сондленд без их согласия касался их, целовал или попытался поцеловать. Фото: glavcom.ua

Посла США в ЕС Гордона Сондленда трое женщин публично обвинили в сексуальных домогательствах.

Чиновник является одним из основных фигурантов дела импичмента президента США Дональда Трампа. Об обвинениях, которые были до того, как Сондленд стал послом, пишет The Hill.

Обвинили его Николь Вогель, Яна Солис и Натали Септ и согласились заявить об этом публично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко

Все женщины утверждают, что Сондленд без их согласия касался их, целовал или попытался поцеловать. Одна из жертв рассказала, что будущий посол появился перед ней голым. Также пострадавшие говорят, что Сондленд отомстил им после того, как они были против его ухаживания.

Сам Сондленд решительно отвергает эти обвинения.

"В течение десятилетий моей карьеры в бизнесе и гражданских делах мое поведение можно подтвердить сотнями сотрудников и коллег, с которыми я работал в бесчисленных обстоятельствах. Эти ложные утверждения о нежелательном касании и поцелуях придуманы и, я считаю, согласованные для политических целей", - сказал посол США в ЕС.

Высокопоставленный американский дипломат изменил показания следователям Палаты представителей и признал отложение американской помощи Украине как рычаг давления. Об этом посол ЕС в США Гордон Сондленд сообщил в 3-страничном приложении к показаниям, который он направил в комитеты Палаты представителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Посла США в ЕС обвинили в домогательствах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 36792
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 17262
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 15130
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 12465
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 10620
Мир
Трамп подписал закон о защите прав человека в Гонконге
Трамп подписал закон о защите прав человека в Гонконге Просмотров: 126
Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
6
 Просмотров: 342
Автобус упал в ущелье: произошла ужасная смертельная авария
Автобус упал в ущелье: произошла ужасная смертельная авария Просмотров: 711
Не делайте того, что может вам повредить - президент Литвы дал совет Зеленскому
Не делайте того, что может вам повредить - президент Литвы дал совет Зеленскому Просмотров: 513
Европейский Союз не может защититься самостоятельно - Меркель
Европейский Союз не может защититься самостоятельно - Меркель 2 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
4
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
2
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут
2
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
2
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
Голосов: 221
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua