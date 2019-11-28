Посла США в ЕС обвинили в домогательствах

Все женщины утверждают, что Сондленд без их согласия касался их, целовал или попытался поцеловать. Фото: glavcom.ua

Посла США в ЕС Гордона Сондленда трое женщин публично обвинили в сексуальных домогательствах.

Чиновник является одним из основных фигурантов дела импичмента президента США Дональда Трампа. Об обвинениях, которые были до того, как Сондленд стал послом, пишет The Hill.

Обвинили его Николь Вогель, Яна Солис и Натали Септ и согласились заявить об этом публично.

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Все женщины утверждают, что Сондленд без их согласия касался их, целовал или попытался поцеловать. Одна из жертв рассказала, что будущий посол появился перед ней голым. Также пострадавшие говорят, что Сондленд отомстил им после того, как они были против его ухаживания.

Сам Сондленд решительно отвергает эти обвинения.

"В течение десятилетий моей карьеры в бизнесе и гражданских делах мое поведение можно подтвердить сотнями сотрудников и коллег, с которыми я работал в бесчисленных обстоятельствах. Эти ложные утверждения о нежелательном касании и поцелуях придуманы и, я считаю, согласованные для политических целей", - сказал посол США в ЕС.

Высокопоставленный американский дипломат изменил показания следователям Палаты представителей и признал отложение американской помощи Украине как рычаг давления. Об этом посол ЕС в США Гордон Сондленд сообщил в 3-страничном приложении к показаниям, который он направил в комитеты Палаты представителей.