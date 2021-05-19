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Посчитали, сколько на самом деле людей в мире умерли от Covid-19

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Посчитали, сколько на самом деле людей в мире умерли от Covid-19
Карта стран по уровню дополнительной смертности / The Economist

Официально в мире от коронавируса умерли более 3,4 млн человек. Однако эксперты говорят, что реальная цифра в разы выше.

Как посчитало издание The Economist, избыточная смертность во время пандемии в мире выросла. Расчеты экспертов дают 95% вероятность, что количество смертей от Covid-19 составляет от 7,1 млн до 12,7 млн при средней оценке 10,2 млн. То есть цифры в 3-4 раза выше официальных.

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Большинство смертей от Covid-19 произошли в странах с низким и средним уровнем доходов. Например, избыточная смертность в России в 5,1 раза выше официальной от коронавируса. По оценкам издания, пандемия вызвала от 2,4 млн до 7,1 млн дополнительных смертей в Азии. Официально там умерли 0,6 млн.

От 1,5 млн до 1,8 млн дополнительных смертей пришлось на Латинскую Америку и Карибский бассейн. Официально там умерли 0,6 млн.

До 2,1 млн дополнительных смертей пришлось на Африку. Официальное число жертв пандемии там - 0,1 млн .

Около 1,5-1,6 млн дополнительных смертей пришлось на Европу. Официально там умерли 1 млн.

Также 0,6 млн - 0,7 млн дополнительных смертей пришлось на Северную Америку. Официально там умерло 0,6 млн. Это самые близкие цифры между официальной количеством жертв пандемии и дополнительной смертностью.

В течение 2020 года ежедневная смертность в мире росла 33 с 52 недель. После кратковременного затишья в начале 2021 года, рост смертности достиг достиг вверх во многом благодаря трагедии в Индии. Модель издание предполагает, что в стране от 6 тыс. до 31тис. дополнительных смертей в день, что значительно выше официальных цифры в 4,5 тыс. Около 1 млн человек умерли от Covid-19 в Индии в этом году.

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