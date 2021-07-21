Посчитали, сколько детей стали сиротами из-за Cоvid-19

Исследователи изучили данные о смертности из 21 страны / Getty Images

Согласно новому исследованию, около 1,5 млн детей потеряли родителей из-за Covid-19 и вырастут глубоко поврежденными, если им не окажут помощь.

Коронавирус был назван скрытой пандемией сиротства после того, как было обнаружено, что миллионы молодых людей потеряли мать, отца или того, кто их заменял. Об этом пишет журнал The Lancet.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беременным разрешили вакцинироваться от Covid-19: в каком триместре лучше

Исследователи использовали моделирования, которым раньше подсчитали количество детей, осиротевших из-за СПИДа и других заболеваний. Были проанализированы данные о смертности из 21 страны, на которые приходится 77% всех случаев смертей от коронавируса в мире.

Их анализ показал, что по крайней мере 1,13 млн детей потеряли родителей или бабушек-дедушек из-за вируса. Из них 1,042 млн потеряли мать или отца, или обоих. В целом 1,562 млн детей потеряли одного из родителей или заботливого старшего родственника.

Перу, Южная Африка и Мексика были странами, где дети чаще всего теряли основного опекуна. За ними следуют Бразилия, Колумбия, Иран, США и Россия. Почти в каждой стране мужчины чаще заражались, чем женщины, особенно если они были среднего возраста или старше. В целом, отцов потеряли в пять раз больше детей, чем матерей.

Каждые 12 сек ребенок в мире теряет опекуна из-за COVID-19. Дети-сироты, которых в мире до пандемии насчитывалось около 140 млн, сталкиваются с повышенным риском проблем с психическим здоровьем, бедностью и физическим, эмоциональным и сексуальным насилиям.

Данные о избыточной смертности во время пандемии, не доступны для всех стран, участвовавших в исследовании, что означает, что результаты могут быть выше. Многие факторы предполагают, что истинное число пострадавших детей может быть на несколько порядков больше.

С 21 июля во Франции вступили в силу запреты на посещения кинотеатров, музеев, театров, стадионов и других массовых мероприятий без Covid-сертификата о вакцинации.