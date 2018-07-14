Порошенко сделал новое кадровое назначение

Виталий Москаленко стал генконсулом в Болгарии

Президент Петр Порошенко назначил Виталия Москаленко послом в Болгарии.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

Виталий Москаленко в 1994-98 годах уже работал в посольстве Украины в Болгарии в должности первого секретаря.

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Он также руководил дипломатической миссией Украины в Боснии и Герцеговине (2004-2005 годы), а с 2005 по 2009 год был послом Украины в Македонии. С 2011 года работал генконсулом Украины в Ростове-на-Дону.