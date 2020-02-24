Порнографический журнал написал о первом сексе священника

Джерри Фалвелл програл апеляцию ФОТО: medium.com

Верховный суд США отменил назначенное возмещение $200 тыс. преподобному Джерри Фалвеллу за оскорбление 24 февраля 1988-го.

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В порнографическом журнале Hustler опубликовали сатирический рассказ о первом сексуальном опыте священника с матерью на заднем дворе дома. Фалвелл был важным религиозным деятелем и основателем политической группы "Моральное большинство". Священник подал в суд на журнал и его издателя Ларри Флинта за клевету и моральные страдания. Иск выиграл. Флинт подал апелляцию в Верховный суд. Там единогласно 8 судей отменили компенсацию. Решили, что важнее свобода слова и прессы.

Это дело рассматривали как разрешение в сатирической манере высмеивать любых политических или государственных деятелей.

Во время протеста украинской делегации на Всемирном форуме по демократии, который проходил в Страсбурге с 6 по 8 ноября, потролили российский федеральный канал Russia Today.