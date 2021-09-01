Порноактриса запустила трусы в стратосферу: причина поражает

Фото: NSFW.app

Порноактриса с псевдонимом Лулу, получившая известность благодаря видео на Pornhub, запустила в стратосферу Земли нижнее белье. Позже планирует продать его на NFT-аукционе.

Настоящее имя девушка не разглашает, пишет Daily Mail.

В сотрудничестве с платформой NSFW.app и компанией Sent Into Space порноактриса отправила исподнее на высоту более 107 тыс. футов - 32,6 км.

Затем белье спустили на парашюте и выставили на аукцион. На следующей неделе торги закончатся и победитель получит белье и его NFT-аналог.

Лулу отдаст деньги организации Wellbeing of Women, которая исследует женское репродуктивное здоровье.

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"Мы отправляли в космос множество предметов - от куриных нагетсов до наушников. Но трусы запускаем впервые", - прокомментировал директор Sent Into Space Крис Роуз.

В 2019 году Лулу с партнером Лео с помощью своих порновидео собирали деньги для некоммерческих организаций, занимающихся уборкой пластика из Мирового океана.

Ряд художественных галерей подали в суд на сайт Pornhub из-за приложения, которое превращает известные картины мировых художников в неприличные короткие секс-видео. Сайт для взрослых запустил приложение Show Me The Nudes. Главы мировых музеев и галерей подали в суд за нарушение авторских прав.