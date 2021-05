Pornhub реставрировал эротические ретро-фильмы, которым более 100 лет

Порносайт Pornhub с помощью нейронных сетей раскрасил и улучшил качество 20 эротических фильмов, которые появились с 1896-го по 1948 год.

Ретро-коллекцию выпустили под названием Remastured, говорится на порносайте.

Нейросеть изучила более 100 тыс. видео и изображений для взрослых из своей библиотеки, чтобы предоставить цвета фильмам.

Искусственный интеллект научился распознавать оттенки пениса и сосков. Нейросеть учла нюансы во время реставрации роликов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал с Pornhub: узнали, кто владеет крупнейшими порносайтами мира

"С того момента, как кто-то понял, как делать видео, люди начали снимать фильмы для взрослых. Мы подумали, что важно не только сохранить, но и модернизировать эти фильмы, и мы очень рады включить эту подборку искусно отреставрированных старинных материалов в нашу библиотеку, чтобы пользователи могли насладиться олдскульной эротикой из прошлой эпохи", - говорится в сообщении.

Старейший отреставрированный фильм 1896 года называется "Женщина, которая раздевается". Девушка просто снимает с себя несколько слоев платья и остается в нижнем белье.

Ever wondered what the very first porn videos looked like?! With the help of AI tech, Pornhub launches "Remastured," an innovative project that has restored and colorized century-old erotic films so our viewers can indulge in porn from a bygone erahttps://t.co/CgD0kei80L pic.twitter.com/PCXW0Bf5b9