Популярная среди украинцев курортная страна ослабила карантин

Египет объявил об ослаблении карантина. Фото: joinuplviv.com

Власти Египта объявили об ослаблении карантина в сфере туризма, торговли и обслуживания.

Об этом сообщает местное издание Ahram со ссылкой на премьер-министра страны Мостафу Мадбули.

В частности, для торговых центров и магазинов сняли требование закрываться в 21:00. Теперь заведениям тогровли позволили работать с 07:00 до 23:00 в будни и до полуночи в выходные.

Кафе и рестораны могут работать с 05:00 до 01:00. При этом, в барах и ресторанах запрещено предлагать посетителям кальян - за это власть предусмотрела штрафы.

В то же время, продлили запрет на проведение массовых мероприятий на улице, а также празднование свадеб в закрытых залах. Так, свадьбы разрешены только на открытых площадках при количестве гостей, не превышающем 300 человек.

Ослабление карантина связано с тем, что в Египте набирает обороты кампания по вакцинации населения против ковида. Прививки вакцинами Sinopharm и AstraZeneca уже получили 2,1 млн человек. В частности, в первых рядах вакцинировали работников гостиниц у Красного моря и Южного Синая.

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После того как вакцинируют всех сотрудников туристической сферы в регионе, начнут прививать жителей Хургады и Шарм-эль-Шейха.

В Египте ежедневно вакцинируют около 110 тыс. граждан. Население Египта составляет более 101 млн человек.

Чаще всего украинцы ищут туры в Египет - 64%, Турцию - 22%, ОАЭ - 6%, Доминиканскую Республику и Мальдивы - по 2%. В эти страны можно попасть с минимальными трудностями, получить скидки на путевки.