Попросил снять георгиевскую ленту: в России пенсионер убил молодого парня

В России пенсионер убил молодого парня за требования снять георгиевскую ленту. Фото: КП

В российском городе Пермь, пожилой мужчина убил 26 летнего парня, который попросил снять георгиевскую ленту.

Индидент произошел еще 8 мая, передает "Комсомольская правда".

Как рассказали свидетели, парень агрессивно вел себя, задевал всех прохожих.

"Шел по дороге с бутылкой пива, ссорился матом и оскорблял людей, которые проходили мимо. Потом у него случился этот конфликт с двумя пожилыми мужчинами", - рассказал один из очевидцев.

Парень требовал снять георгиевскую ленту, которая висела на груди одного из мужчин, после отказа бросился на пенсионеров с кулаками. Однако один из них достал нож и нанес удар в шею нападавшего. После этого оба пенсионеры очень быстро ушли. Очевидцы вызвали "скорую", однако до ее приезда парень стек кровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионеры отбили венок в патрульной полиции

Убийцей оказался 66-летний пенсионер, на время следствия ему назначили домашний арест. Мужчина раскаивается и говорит, что не хотел чтобы так произошло.

К пожизненному заключению приговорили жителя американского штата Джорджия 65-летнего Донни Уильяма Итона. Мужчина с помощью карманного ножа перерезал горло своей жене.