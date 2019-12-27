Попало в аварию судно, которое шло из Одессы

В Стамбуле судно врезалось в набережную. Фото: Twitter

В Стамбуле контейнеровоз врезался в набережную.

Он направлялся из Одессы, сообщает Haberler.

Авария произошла в районе Румели Хисар. Судно Songa Iridium шло под флагом Либерии.

По предварительным данным, жертв или пострадавших нет. Причину аварии выясняют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский ракетный эсминец USS Ross прибыл в Одессу

Songa Iridium заходил в порт Одессы 24 декабря. После этого отправился в направлении Стамбула.

Танкер "Делфи" ударился о волнорез и сел на мель в Черном море возле Одессы. На его борту находятся трое членов экипажа из Украины, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.