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пятница, 27 декабря 2019 14:38

Попало в аварию судно, которое шло из Одессы

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Попало в аварию судно, которое шло из Одессы
В Стамбуле судно врезалось в набережную. Фото: Twitter

В Стамбуле контейнеровоз врезался в набережную.

Он направлялся из Одессы, сообщает Haberler.

Авария произошла в районе Румели Хисар. Судно Songa Iridium шло под флагом Либерии.

По предварительным данным, жертв или пострадавших нет. Причину аварии выясняют.

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Songa Iridium заходил в порт Одессы 24 декабря. После этого отправился в направлении Стамбула.

Танкер "Делфи" ударился о волнорез и сел на мель в Черном море возле Одессы. На его борту находятся трое членов экипажа из Украины, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

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