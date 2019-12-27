Попало в аварию судно, которое шло из Одессы

В Стамбуле контейнеровоз врезался в набережную.
Он направлялся из Одессы, сообщает Haberler.
Авария произошла в районе Румели Хисар. Судно Songa Iridium шло под флагом Либерии.
По предварительным данным, жертв или пострадавших нет. Причину аварии выясняют.
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Songa Iridium заходил в порт Одессы 24 декабря. После этого отправился в направлении Стамбула.
Танкер "Делфи" ударился о волнорез и сел на мель в Черном море возле Одессы. На его борту находятся трое членов экипажа из Украины, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.
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