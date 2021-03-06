Помешали угнать самолет с 100 пассажирами на борту

Элитный "Корпус стражей исламской революции" заявил, что власти предотвратила попытку похитить пассажирский самолет / Reuters

Иранская "Революционная гвардия" заявила, что помешала угнать самолет со 100 пассажирами на борту.

Самолет летел из города Ахваз в Мешхед. Похититель вроде бы планировал завладеть самолетом и посадить его на южном берегу Персидского залива. Но сговоре помешали силовики. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина передала Ирану замечания к проекту финального технического отчета о катастрофе МАУ

"Заговор с целью угона самолета Fokker-100 авиакомпании Iran Air нейтрализовали бдительностью охранников", - говорится в заявлении "Революционной гвардии".

Подозреваемый был арестован после экстренной посадки в аэропорту Исфахана, что в центральной части Ирана. Хотя заявление "Стражей исламской революции", к которым относятся гвардейцы, немного запутанны, она указывает, что похититель планировал посадить самолет в Бахрейне, Саудовской Аравии или ОАЭ. Во всех этих стран плохие отношения с иранскими властями.

Саудовская Аравия - главная суннитская страна в исламском мире. Иран - шиитская. Оба течения ислама считают друг друга отступниками от веры и еретиками, а сами страны борются за то, чтобы быть доминирующей силой в регионе.

Авиалайнер Fokker 100 вылетел из Ахваз в Мешхед в 22:00 в четверг, 4 марта. По данным силовиков, пассажиры во время операции гвардейцев не пострадали, и после небольшой задержки продолжили полет в Мешхед на другом самолете.

В феврале в аэропорту Саудовской Аравии подожгли пассажирский самолет из Саудовской Аравии после попадания в него дрона, управляемого повстанцами-хуситами.

На внутренних рейсах Ирана обычно находятся вооруженные гвардейцы, чтобы предотвратить любые попытки нападения или угона.

В парке Iran Air 4 самолета Fokkers. Самолетам вместимостью 109 пассажиров более 30 лет, но международные санкции задержали обновление инфраструктуры авиакомпании. За последние годы они попали в 4 несчастных случая. Ни один не привел к серьезным травмам или жертвам.

В сентябре 2000-го человек, вооруженный фальшивым пистолетом и коктейлем Молотова, попытался похитить Iran Air Fokker-100 и потребовал, чтобы его доставили во Францию. Согласно отчету Федерального управления гражданской авиации США, он устроил пожар на борту, а затем был задержан.