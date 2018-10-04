Поляки напечатали интервью с главарем донецких боевиков

Фото: Twitter/Denis Puszylin

Польская газета Rzeczpospolita опубликовала интервью с новоиспеченным вожаком ДНР Денисом Пушилиним.

Разговор между журналистом Русваном Шошиным и Пушилиним состоялся в начале сентября и касалась состояния дел на Донбассе.

Среди прочего, журналист спросил, кто, по мнению боевиков, устроил убийство главаря Захарченко. Пушилин ответил, что "следствие" якобы указывает на причастность к убийству украинских спецслужб.

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Пушилин также рассказал, что Украина якобы наращивает военное присутствие на линии разграничения, не выполняет Минских договоренностей и тому подобное. Заявил, что на Донбассе якобы нет русской армии, а против ВСУ воевали бывшие рабочие и шахтеры.

Бывший главарь боевиков ДНР Олександр Ходаковский пожаловался, что российские кураторы все меньше внимания уделяют так называемым ЛНР и ДНР.