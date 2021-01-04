Поляки хотели устроить теракт в мечети и призвали уничтожать мусульман

В Польше террористы хотели взорвать мечеть. Фото: qha.com

В Польше двое мужчин готовились к проведению теракта в мечети. Их задержали.

Об этом сообщило Polskie Radio.

Террористы были против "исламизации Польши", поэтому призвали к уничтожению мусульман.

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Агентство внутренней безопасности Польши провело расследование, в ходе которого злоумышленников разоблачили и задержали.

"Преступники также планировали распространить ядовитые вещества среди определенных групп людей. Обвиняемые выражали правые взгляды, и один из них публично указал на необходимость уничтожения религиозных групп, призывал к насилию, совершению преступлений на основе национальных, этнических, расовых и религиозных различий", - сообщил прессекретар министра и координатора спецслужб Станислав Жариня.

Один из злоумышленников создал петицию в которой призвал уничтожать мусульман, живущих на территории Польши.

По меньшей мере 70 мирных жителей двух сел были убиты в Нигере недалеко от пограничной зоны с Мали в результате нападения боевиков.