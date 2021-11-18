Полтора месяца бродили по лесу: на белорусско-польской границе умер младенец

На белорусско-польской границе скончался 12-месячный ребенок сирийских нелегалов. Фото: twitter.com/RatownicyPCPM

На белорусско-польской границе ночью 18 ноября скончался 12-месячный ребенок сирийских нелегалов.

Родители малыша ранены. Они полтора месяца бродили по лесу, сообщили волонтеры из польского центра международной помощи в Тwitter.

"После двух часов ночи мы получили сообщение, что по крайней мере один человек, который сейчас находится в лесу, нуждается в медицинской помощи. На месте выяснилось, что пострадали три человека. Они были в лесу полтора месяца", - рассказали волонтеры.

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Отметили, что в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины рваная рана руки, а у женщины ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу.

Еще у одного мужчины была сильная боль в животе. Он был голоден и обезвожен.

Ночью 18 ноября мигранты снова пытались прорваться из Беларуси на польскую границу. В сторону польских солдат летели камни. Польские власти зафиксировали 501 попытку незаконного пересечения границы всего за одну ночь.