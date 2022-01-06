Польского дипломата выслали из Беларуси

Дипломат обвинен в помощи подозреваемому поляку. Фото: Gov.pl

Беларусь выслала дипломата генерального консульства Польши в Бресте.

Его обвинили в якобы помощи подозреваемому в ДТП поляку уехать из страны, передает МИД Беларуси.

Спикер МИД Беларуси Анатолий Глаз сказал, что в этой аварии погибли две белоруски. Подозреваемому поляку запретили уезжать из Беларуси.

СМИ писали, что в консульстве ему купили билет на поезд в Польшу, предварительно посоветовавшись с белорусами. Мужчину в конце концов арестовали на границе.

"Мы совершенно точно установили, что попытку побега инициировали и организовывали сотрудники Генерального консульства Польши в Бресте. Делали это осознанно, понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого и то, что в результате ДТП два человека погибли", - сказал Глаз.

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Министерство иностранных дел Польши ожидает разъяснения. Представитель МИД Польши Лукаш Ясин сказал, что поверенного в делах Беларуси из-за этого инцидента вызвали в министерство. Сейчас проверяют информацию и выясняют ситуацию.

Поток мигрантов из Беларуси в Украину создает риск потери безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом сказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко. Украина оказалась в ситуации, когда нужно принимать превентивные меры с учетом опыта Польши.