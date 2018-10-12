Польша признала Украину союзником

В 2016 году украинских представителей пригласили на саммит организации, но по неизвестной причине МИД проигнорировало приглашение. Фото: image.zn.ua

Форум европейских стран "Инициатива трех морей" надо расширить за счет государств, не являющихся членами ЕС.

То, что "Инициатива триморья" ограничивается только странами-членами ЕС, неправильно, - заявил на конференции по случаю 25-летия Карпатского еврорегиона спикер Сейма Польши Марек Кухцинский.

"Форум должен охватить страны, расположенные к востоку от Шенгенской зоны - Украину, Молдову и кавказские государства", - подчеркнул Кухцинський.

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"Инициатива трех морей" - это региональный проект, основанный летом 2015-го президентом Польши Анджеем Дудой и хорватским лидером Колиндой Грабарь-Китарович. Она призвана усилить кооперацию между странами Восточной Европы и выработать общий подход к решению проблем, общих для всего региона. Сейчас к инициативе входит 12 государств Центральной и Восточной Европы: Хорватия, Польша, Венгрия, Литва, Словения, Болгария, Чехия, Словакия, Румыния, Австрия, Эстония и Латвия.

2016-го украинских представителей пригласили на саммит организации, но по неизвестной причине МИД проигнорировало приглашение. 2017-шл Украина на встречу не пригласили, а в этом году предложили участие в бизнес-форуме инициативы, от которой украинская сторона отказалась.

Президент Петр Порошенко подписал закон о сотрудничестве с Польшей в сфере обороны.Ранее генеральное соглашение между Кабинетом министров и польским правительством ратифицировала Верховная Рада.