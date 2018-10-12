Польша признала Украину союзником

 
Ексклюзивы
1/5
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 765
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 2268
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 909
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 693
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3888
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 765
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3339
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2043
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 540
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1332
Фото
Все фото
41
9
41
12
32
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Появились кадры с места приземления капсулы &quot;Союза&quot;
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен
Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен
Видео
Все видео
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю
Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 549
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 477
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3339
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2745
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 360
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 14:49

Польша признала Украину союзником

  Комментировать
Польша признала Украину союзником
В 2016 году украинских представителей пригласили на саммит организации, но по неизвестной причине МИД проигнорировало приглашение. Фото: image.zn.ua

Форум европейских стран "Инициатива трех морей" надо расширить за счет государств, не являющихся членами ЕС.

То, что "Инициатива триморья" ограничивается только странами-членами ЕС, неправильно, - заявил на конференции по случаю 25-летия Карпатского еврорегиона спикер Сейма Польши Марек Кухцинский.

"Форум должен охватить страны, расположенные к востоку от Шенгенской зоны - Украину, Молдову и кавказские государства", - подчеркнул Кухцинський.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина должна стать частью ЕС - Дуда

"Инициатива трех морей" - это региональный проект, основанный летом 2015-го президентом Польши Анджеем Дудой и хорватским лидером Колиндой Грабарь-Китарович. Она призвана усилить кооперацию между странами Восточной Европы и выработать общий подход к решению проблем, общих для всего региона. Сейчас к инициативе входит 12 государств Центральной и Восточной Европы: Хорватия, Польша, Венгрия, Литва, Словения, Болгария, Чехия, Словакия, Румыния, Австрия, Эстония и Латвия.

2016-го украинских представителей пригласили на саммит организации, но по неизвестной причине МИД проигнорировало приглашение. 2017-шл Украина на встречу не пригласили, а в этом году предложили участие в бизнес-форуме инициативы, от которой украинская сторона отказалась.

Президент Петр Порошенко подписал закон о сотрудничестве с Польшей в сфере обороны.Ранее генеральное соглашение между Кабинетом министров и польским правительством ратифицировала Верховная Рада.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша признала Украину союзником». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Самую большую статую Христа устанавливали пять лет

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 183327
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 4 Просмотров: 55827
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 48331
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 38255
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 27712
Мир
Путін будет защищать православных в Украине известными методами
Путін будет защищать православных в Украине известными методами 1 Просмотров: 1278
Мужчина узнал об измене по Google Maps
Мужчина узнал об измене по Google Maps Просмотров: 639
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
 1 Просмотров: 1602
Журналисты гибнут на войнах - обнародовали данные неутешительного отчета
Журналисты гибнут на войнах - обнародовали данные неутешительного отчета Просмотров: 45
Россия не пускает миротворцев на Донбасс
Россия не пускает миротворцев на Донбасс 4 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
29
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
6
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 865
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua