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пятница, 04 октября 2019 19:26

Польша получила безвиз с США

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Польша получила безвиз с США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении безвиза с Польшей. Фото: JKL

Польша получила безвиз с Соединенными Штатами Америки.

Президент Дональд Трамп в пятницу, 4 октября, подписал указ о введении безвизового режима для Польши, передает Reuters.

США предоставили Польше доступ к Программе безвизового въезда, которая предоставляет гражданам стран-участниц поездки в Соединенные Штаты для бизнеса или туризма на срок до 90 дней без визы.

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В Германии появились филиалы польских агентств по трудоустройству. Таким образом Польша хочет переманить к себе работников, выехавших в Германию.

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Дата
04
октября

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