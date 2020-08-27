Польша не согласна с обвинениями со стороны Беларуси

Польша не согласна с обвинениями и требует объяснений от Беларуси. Фото: Twitter

Министерство иностранных дел Польши не согласно с безосновательными обвинениями со стороны лица, исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко, и требует объяснений от страны.

Из-за обвинений белорусских властей в адрес Варшавы в МИД Польши вызвали посла Беларуси. Об этом в четверг, 27 августа, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Заявил, что обвинения являются повторяющимися и безосновательными, сообщает ТАСС.

Ранее Лукашенко во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский" подтвердил, что специальный центр под Варшавой занимается организацией протестных действий в Беларуси. И что весь этот процесс контролируют США.

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С начала протестов в Беларуси задержали более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 людей, сообщали о нескольких погибших.