Польша избавит званий генералов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что страна должна чествовать борцов за независимость, а не коммунистических генералов. Фото: azertag.az

1 марта Совет министров Польши провел специальное заседание. На нем приняла законопроект, который отнимет генеральские звания у лиц, виновных в поддержке коммунистической власти.

Закон распространяется также на лиц, которые в 1944-1990 годах были командирами воинских подразделений и органов безопасности и боролись против польского национально-освободительного движения. Их лишат офицерских и подофицерских званий, сообщает "Польское радио".

"Хотим назвать своими именами: зло - злом, добро - добром, предательство - предательством, героизм - героизмом", - прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Добавил, что поляки должны гордится борцами за национальную независимость.

Офицерские звания потеряют представители высшей власти коммунистической Польской Народной Республики. Среди них - генералы Войцех Ярузельский и Чеслав Кищак и другие лица, которые были членами Военного совета национального спасения.

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1 марта является годовщиной исполнение смертного приговора в отношении последних командиров Общества "Свобода и независимость". Были руководителями польского антикоммунистического подполья. С 2011-го отмечается Национальный день памяти проклятых солдат.

Украина не нуждается в советах Польши о почитании своих героев. Об этом сказал президент Петр Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018". "Мы не нуждаемся, чтобы нам кто-то говорил, которых украинских героев мы должны уважать, а каких - нет. Мы сами разберемся", - заявил он.