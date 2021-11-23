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вторник, 23 ноября 2021 14:14

Половина израильтян хотят отмены призыва в армию в пользу контрактов

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Половина израильтян хотят отмены призыва в армию в пользу контрактов
Солдаты израильской армии уничтожают дома палестинцев на Западном берегу реки Иордан, 3 ноября 2021 года / Getty Images

Опрос Израильского института демократии указывает, что 47% евреев страны хотят прекратить обязательную военную службу и превратить вооруженные силы в профессиональную армию.

По сравнению с аналогичным опросом два года назад количество сторонников профессиональной армии выросло на 6%, а по сравнению с опросом 2017 года - на 9%. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Против профессиональной армии 42% израильских евреев. Это на 3,5% пунктов меньше, чем два года назад, и на 17% меньше, чем в 2017 году.

Опрос был проведен среди 1000 совершеннолетних израильтян. Почти 80% из них - израильские евреи, 20% - граждане Израиля арабского происхождения.

Большинство израильских евреев оценивают свою армию "хорошо" или "отлично" с точки зрения боевого потенциала. 77% ценит ее за "нравственное поведение в бою". В то же время среди граждан Израиля арабского происхождения всего около трети считают, что израильская армия ведет себя нравственно.

Оценивая результаты опроса, глава Израильского института демократии Йоханан Плеснер говорит, что результаты опроса могут означать приближение "серьезного кризиса в деле безопасности страны". Население Израиля - 9,2 млн. человек. Его окружают враждебно настроенные мусульманские страны, которые нападают на страну со второго дня ее основания в 1948-м.

"Чтобы убедить наших лучших и самых ловких сограждан служить в профессиональной армии, нужны беспрецедентно высокие зарплаты и льготы. И даже тогда это не обязательно привлекало бы высококвалифицированных людей, в которых нуждается армия. Можем оказаться в ситуации, когда меньшинство идеалистов служит в армии с теми, кто служит, потому что нет лучших перспектив на рынке труда", - говорит Плеснер.

Министр обороны Израиля Бени Ганц выступил против создания профессиональной армии. Однако он добавил, если государство не найдет лучшей модели всеобщего призыва, то армии придется постепенно трансформироваться в добровольческую.

Ганц за призыв всех граждан Израиля, включая ультраортодоксальных евреев и граждан арабского происхождения.

В Иерусалиме 21 ноября член радикальной палестинской группировки "Хамас" убил израильтянина и еще троих ранил. Его тоже убили полицейские во время перестрелки.

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