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вторник, 08 февраля 2022 14:40

Половина американцев считает Россию врагом

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Половина американцев считает Россию врагом
Украину американцы считают дружественным государством. Фото: Pexels

Россию противником считает половина граждан США.

Украину подавляющее большинство американцев назвали дружественным государством. Союзницей нас назвали 20% опрошенных. Результаты опроса обнародовали Morning Consult и Politico.

Россию союзником назвали 3% американцев. Дружественной страной, но не союзником – 10%. Недружественной, но не врагом – 24%. Врагом – 49%. 14% не знают ответа на этот вопрос.

Украину союзницей назвали 20% граждан США. Дружественной, но не союзницей – 36%. Недружественной, но не врагом – 15%. Врагом – 5%. 23% не знают.

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Опрос проводился 5-6 февраля 2022 года. В нем приняли участие 2005 американцев от 18 лет. Статистическая погрешность – 2%.

Минские соглашения останутся инструментом разрешения конфликта на Донбассе, если Россия начнет выполнять свои обязательства. Минск – это путь вперед, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, заявил в понедельник государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

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Дата
08
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