Полностью цифровую картину продали за рекордные $69,3 млн

Картина "Первые 5000 дней" / Christie's

Знаменитый аукционный дом Christie's впервые продал полностью цифровую картину - "Первые 5000 дней" художника Бипла . Произведение искусства было продано за $69,3 млн.

Бипл, настоящее имя которого Майк Винкельманн, ежедневно в течение 5000 дней создавал цифровые картины, и "Первые 5000 дней" представляют собой коллаж из них всех. Об этом пишет BCS Express.

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Стартовая цена работы была $100. Еще пару дней назад ставки достигли $5,25 млн, но к завершению цена резко выросла. Bloomberg сначала сообщил, что картину купил Джастин Сан, основатель криптовалютной платформы Tron. Позже выяснилось, что он сделал ставку $60,25 млн, но кто-то перебил ее в последнюю минуту. Christie's не раскрывает имя покупателя.

Майк Винкельманн теперь входит в тройку самых высоко оцениваемых художников среди ныне живущих.

Ноа Дэвис из Christie's объяснил, что покупатель этого произведения искусства получит, по сути, длинную цепочку цифр и букв. Это код, который существует в блокчейне Ethereum. Это блок в цепочке, который будет добавлен в их кошелек Ethereum. Также у обладателя картины будет гигантский JPEG-файл, весом 100 Мб с высоким разрешением.

"Первые 5000 дней" с ценой $69,3 млн в несколько раз превзошли работы многих знаменитых художников. Так, 1 марта набросок Ван Гога был продан на Christie's за $10,4 млн, и для работ нидерландского художника это стало рекордом.