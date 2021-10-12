Политику Великобритании в начале пандемии признали неудачной

Правительство Великобритании затягивало с объявлением карантина. Фото: pexels.com

Великобритания не смогла остановить распространение коронавируса на ранней стадии пандемии.

Это одна из самых серьезных неудач в сфере здравоохранения, говорится в отчете депутатов.

Совместное расследование опубликовали комитеты по вопросам науки и здоровья Палаты общин. Они попытались выяснить, почему в Британии резко возросло количество больных и уровень смертности. Страна попала в первую десятку мирового рейтинга по количеству смертей.

В отчете говорится, что подход правительства заключался в том, чтобы попытаться добиться коллективного иммунитета с помощью инфекции. Это привело к задержке во внедрении первого национального карантина и повлекло смерти людей.

В первые недели пандемии правительство Великобритании сделало слишком мало.

"Это одна из самых серьезных неудач в сфере здравоохранения, с которыми когда-либо сталкивалась Великобритания", - говорится в заявлении комитетов.

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Программу вакцинации и разработку методов лечения депутаты назвали успехом.

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