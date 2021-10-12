Политику Великобритании в начале пандемии признали неудачной

Великобритания не смогла остановить распространение коронавируса на ранней стадии пандемии.
Это одна из самых серьезных неудач в сфере здравоохранения, говорится в отчете депутатов.
Совместное расследование опубликовали комитеты по вопросам науки и здоровья Палаты общин. Они попытались выяснить, почему в Британии резко возросло количество больных и уровень смертности. Страна попала в первую десятку мирового рейтинга по количеству смертей.
В отчете говорится, что подход правительства заключался в том, чтобы попытаться добиться коллективного иммунитета с помощью инфекции. Это привело к задержке во внедрении первого национального карантина и повлекло смерти людей.
В первые недели пандемии правительство Великобритании сделало слишком мало.
"Это одна из самых серьезных неудач в сфере здравоохранения, с которыми когда-либо сталкивалась Великобритания", - говорится в заявлении комитетов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве объяснили, кто имеет право на бесплатный ПЦР-тест
Программу вакцинации и разработку методов лечения депутаты назвали успехом.
Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали. Ее мощность приближается к показателям осени 2020 года. Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.
Комментарии