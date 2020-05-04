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понедельник, 04 мая 2020 16:23

Полиция заметила нарушения карантинных мер российскими дипломатами

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Полиция заметила нарушения карантинных мер российскими дипломатами
Дипломаты РФ на открытии памятника "Бронзового солдата" в Таллине не соблюдали правило социальной дистанции. Фото: ERR

Работники посольства РФ нарушили правила социального дистанцирования на открытии памятника в Таллине.

Сотрудники эстонской полиции, изучившие фотографии с открытия памятника "Бронзового солдата" на Военном кладбище после капитального ремонта, обнаружили нарушения карантинных правил.

На фото от 30 апреля видно, как работники российского посольства нарушили правила социального дистанцирования, которые установили власти Эстонии на период чрезвычайного положения, пишет ERR.

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В своем письме в Министерство иностранных дел подполковник полиции Вальтер Пярн из Пыхьяской префектуры напомнил, что во время чрезвычайного положения, вызванного коронавирусом, дистанция между людьми в общественных местах должна быть не менее 2 метров.

Полиция попросила МИД передать соответствующую информацию посольству. Получить комментарии МИД РФ и посольства России в Эстонии пока не удалось.

В среду 8 апреля президент Российской Федерации в ходе онлайн-совещания с губернаторами по противодействию коронавирусу проявил оптимизм. При этом он провел аналогию с победами России над ее "бывшими" врагами - печенегами и половцами.

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