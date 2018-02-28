Полиция задержала безработного японца за стеснительность

В японском городе Хигасимацусима, префектура Мияги, арестовали 42-летнего безработного. Он 159 раз позвонил в службу занятости, но так ничего и не сказал.

Все 159 звонков были сделаны в один и тот же день. Он упорно звонил с 14:30 до 17:00 вечера и молчал в трубку. Об этом сообщает SoraNews24.

Автор: soranews24.com Японца арестовали за стеснительность

Позже полиция выяснила, что звонки исходили из соседнего города. Мужчина сказал, что хотел кое-что сказать, но так и не уточнил, что именно.

Предполагается, что он ничего не могу сказать из-за стеснительности.

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