Полиция задержала безработного японца за стеснительность

В японском городе Хигасимацусима, префектура Мияги, арестовали 42-летнего безработного. Он 159 раз позвонил в службу занятости, но так ничего и не сказал.
Все 159 звонков были сделаны в один и тот же день. Он упорно звонил с 14:30 до 17:00 вечера и молчал в трубку. Об этом сообщает SoraNews24.
Позже полиция выяснила, что звонки исходили из соседнего города. Мужчина сказал, что хотел кое-что сказать, но так и не уточнил, что именно.
Предполагается, что он ничего не могу сказать из-за стеснительности.
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