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понедельник, 14 февраля 2022 03:31

Полиция разогнала митингующих, которые шесть дней блокировали мост между Канадой и США

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Полиция разогнала митингующих, которые шесть дней блокировали мост между Канадой и США
"Конвой свободы" протестовал против обязательной вакцинации дальнобойщиков, ездящих в США. Фото: Reuters

Полиция Канады разогнала протестующих, блокировавших автомобильный мост Ambassador, соединяющий Канаду с США.

Об этом сообщает Reuters.

Блокада моста длилась шесть дней. Он является важнейшим сухопутным соединением между Канадой и США и основным маршрутом для грузовиков. Акцию устроили дальнобойщики. Они митингуют против Covid-ограничений.

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"Власти Канады сообщили, что вновь откроют мост Амбасадор после завершения необходимых проверок безопасности", - говорится в сообщении.

Полиция арестовала от 20 до 30 протестующих и конфисковала их автомобили.

Протесты в Канаде начались как движение против требования вакцинации дальнобойщикам. Но потом превратился в объединение против мер здравоохранения и правительства премьер-министра Джастина Трюдо. Из-за митингов в Оттаве объявляли чрезвычайное положение.

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