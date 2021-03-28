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воскресенье, 28 марта 2021 17:08

Полиция ищет извращенца, которого по ошибке отпустили из-под стражи

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Полиция ищет извращенца, которого по ошибке отпустили из-под стражи
Сейчас местонахождение Фернандеса неизвестно. Фото: Met Police

В Лондоне полиция обратилась к общественности с просьбой помочь задержать 24-летнего Уильяма Фернандеса, которого случайно отпустили из-под стражи. Его обвиняют в сексуальных домогательствах и незаконном владении наркотическими веществами.

В апреле 2020-го Фернандеса арестовали за обнажение в общественном месте и домогательства. 24 марта работники тюрьмы Вормвуд-Скрабс сообщили, что преступника по ошибке отпустили из-под стражи. В тюрьме он ожидал начала судебного разбирательства своего дела.

Сейчас местонахождение Фернандеса неизвестно. Правоохранители считают, что мужчина может ночевать на станциях общественного транспорта, поскольку не имеет постоянного жилья.

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Итальянская мафия в Неаполе запрещает каретам скорой помощи включать сирену и спецсигналы во время выездов к больным. Местные наркоторговцы часто путают их сирены и мигалки с облавами полиции.

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Дата
28
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