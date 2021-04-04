Полиция арестовала члена королевской семьи из-за попытки госпереворота

Бывшего наследного принца Хамзу бен Хусейна и нескольких высокопоставленных офицеров отправили под домашний арест. Bassem Awadallah PHOTO/ ROSLAN RAHMAN

В Иордании за попытку осуществления государственного переворота арестовали члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Бассама Авадаллу. Из соображений безопасности задержали еще несколько человек.

Задержание произошло в городе Амман, столице Иордании. Правоохранители раскрыли "заговор с целью отстранения от власти Абдаллы II". Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Заид – дальний родственник короля Абдаллы II. Его братом был Али бин Заид, офицер разведки, убитый вместе с семью оперативниками ЦРУ в 2010 году в результате взрыва террористом-смертником в Хосте, Афганистан. Бывшего наследного принца Хамзу бен Хусейна и нескольких высокопоставленных офицеров отправили под домашний арест.

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Но, спустя несколько часов, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф Хунейти сообщил, что на самом деле это не так. По его словам, принц не находится ни под домашним арестом, ни под стражей. Он отметил, что продолжается расследование относительно попытки осуществления государственного переворота. О результатах объявят позже "с полной прозрачностью и ясностью". Госдепартамент США заявил по этому поводу, что король Абдалла является "ключевым партнером" США.

Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактическую лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение сроком на год. Лидеры западных стран осудили переворот. Действия силовиков вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе акций гибнут мужчины, женщины и дети.