Полиции запретили использовать дроны во время протестов

Полицейский дрон / Getty Images

Во Франции запретили полиции Парижа использовать дроны во время съемок протестов.

Высший административный суд Франции поддержал Группу защиты конфиденциальности, LQDN, ранее возбудила дело в суде против использования беспилотников полицией. Об этом пишет The Independent.

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В жалобе утверждалось, что полиция нарушает свободу слова, потому что использует дроны с камерами для отслеживания людей, а не для поддержания правопорядка.

Французская полиция проигнорировала начальную запрет, введенный в мае, и дальше использовала беспилотники, чтобы ловить людей, которые нарушают правила изоляции во время карантина. Последнее решение суда запретило полиции использовать беспилотники во время протестов в будущем.

Полиция также должен заплатить 3000 евро штрафа Группе защиты конфиденциальности.

Решение суда объявили на фоне дискуссий в парламенте о противоречивом законопроект о безопасности, который вызвал протесты в Париже в прошлом месяце. В нем, в частности, предусматривалось введение уголовной ответственности за съемку или фотографирование полицейских, и разрешалось полиции снимать на фото или видео людей, использующих беспилотные аппараты.

Во время слушаний депутат Даниэль Обоно назвала дроны инструментом с антиутопий Джорджа Оруэлла, который знаменует новую эру массового слежения. Глава парламента Кристоф Кастанер пообещал полностью переписать две противоречивые статьи законопроекта, по которым возникли протесты.