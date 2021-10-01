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пятница, 01 октября 2021 15:18

Полицейский покончил с собой и признался, что был серийным убийцей

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Полицейский покончил с собой и признался, что был серийным убийцей
Полицейский Франсуа Верове признался, что был серийным убийцей / DNA.fr

Бывший полицейский из Франции в предсмертной записке признался, что является серийным убийцей и насильником, преступления которого безуспешно расследовали парижские детективы на протяжении десятилетий.

Тело Франсуа Верове нашли в съемной квартире в городе Грау-дю-Руа. Произошло это через несколько дней после того, как его вызвали на ДНК-тестирование в связи с убийствами, связанными с преступником, известным как "Ле Гриле". Об этом пишет Independent.

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Считали, что "Ле Гриле" стоит за несколькими убийствами в течение 10 лет с середины 1980-х. Среди жертв 11-летняя Сесиль Блох. Она пропала без вести после того, как в 1986 году не пришла в школу. Ее нашли мертвой в подвале многоквартирного дома после изнасилования, удушения и с ранениями.

Полиция наконец приблизилась к Верове, когда он принял смертельную дозу яда. И оставил записку: "Я признаюсь, что был преступником, совершавшим непростительные действия в 1980-1990 годах".

Верове сознался в убийствах, не указав подробностей о жертвах и обстоятельства. Прокурора проверила и заявила, что его ДНК соответствует образцам, найденным на местах преступлений, связанных с "Ле Гриле".

Анализ ДНК связал его с другими убийствами и изнасилованиями. "Ле Гриле" убил студентку 19-летнюю Карин Леруа, механика 38-летнего Жиля Полити, и немецкую помощницу по хозяйству 21-летнюю Ирмгард Мюллер.

Верове был женат и имел двоих детей. Соседи говорили, что он им не раз помогал, был хорошим семьянином и вел спокойный образ жизни. Их потрясли его признания.

Недалеко от Мехико сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 3800 костных фрагментов, принадлежащих минимум 17 людям, предположительно. Пугающую находку сделали под домом бывшего мясника, которого подозревают в серии жестоких убийств.

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