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Полицейские скрутили в наручники и брызнули перцем в 9-летнюю девочку

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Полицейские скрутили в наручники и брызнули перцем в 9-летнюю девочку
В США полицейские применили наручники и перечный баллончик к 9-летней девочки. Фото: CNN

Полицейские в американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, надели наручники на 9-летнюю девочку и использовали против нее перечный баллончик.

Копы прибыли по вызову матери девочки. По ее словам, ребенок угрожал убить ее и покончить с собой. Полицейские пытались посадить девочку в машину, а та не хотела. После чего правоохранители распылили на нее баллончик, пишет CNN.

Ребенка доставили в больницу, откуда позже выписали. По сообщению местной полиции, причастных к событию копов отстранили, а начальника отдела уволили.

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Отмечается, что на нательных камерах правоохранителей видно, что ребенок убегал от них, а те пытались ее догнать, чтобы оказать ей помощь. Кроме того, девочка толкала офицера и сбила его нательную камеру.

На них также слышно, как женщина-полицейская предупреждает ребенка о применении баллончика. А через минуту получает приказ применить его от другого офицера.

Полицейские в американском штате Луизиана при задержании застрелили темнокожего мужчину. Правозащитники назвали инцидент еще одним примером полицейского насилия. Событие, которое произошло в городе Лафайет, попало на видео, снятое очевидцами.

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