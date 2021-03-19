Полицейские попали в засаду преступников - погибли не менее 13

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По меньшей мере 13 полицейских погибли в четверг 18 марта во время атаки боевиков в Мексике. Колонна мексиканских сил безопасности патрулировала в районе Ллано-Гранде в муниципалитете Коатепек-Харинас, когда наткнулась на хорошо организованную засаду преступников.

Об этом сообщает Reuters.

Среди погибших правоохранителей 8 служили в государственной полиции, 5 - полиции, принадлежащей к прокуратуре. Есть ли погибшие и раненые среди злоумышленников - не сообщается, сразу после нападения боевики скрылись с места преступления.

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Военная полиция Мексики и вооруженные силы проводят масштабную спецоперацию по розыску дерзкой банды, к поискам подключили воздушные средства. Подозревают, что так могли действовать члены одного из наркокартелей, которые держат в страхе эти мексиканские территории.

"Это нападение является оскорблением для мексиканского государства. Мы ответим со всей силой и поддержкой закона", - комментируя событие, сказал министр безопасности штата Мехико Родриго Мартинес-Селис.

В Мексике поймали мужчину, который в 2019-м расстрелял американских мормонов, приняв их за враждебную банду. Альфредо Л. обвиняют в убийстве 9 членов мормонской семьи. Он 2-й человек, арестованный по делу. По словам родственников погибших, есть более 100 подозреваемых.