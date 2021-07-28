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среда, 28 июля 2021 11:07

Полицейские дали эмоциональные показания по делу штурма Капитолия

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В США на первом заседании спецкомитета палаты представителей конгресса четверо полицейских рассказали, как защищали Капитолий от агрессивно настроенных сторонников экс-президента Дональда Трампа во время беспорядков 6 января. Один из правоохранителей заявил, что подумал тогда, что умрет.

Об этом говорится в материале ВВС.

"Подумал: вот так я умру", - со слезами на глазах сказал офицер полиции Акилино Гонелл.

Автор: bbc.com
  Офицер Акилино Гонелл дает показания
Офицер Акилино Гонелл дает показания

Офицер Гонелл описал эту сцену как "средневековое поле битвы". И рассказал, что когда вернулся домой, жена отшатнулась от него из-за сильного химического запаха, которым пропиталась форма. Ветеран войны в Ираке продолжал критиковать республиканцев за то, что назвал их непрерывной шокирующей попыткой проигнорировать или уничтожить правду" о том дне.

На вопрос члена палаты представителей, республиканки Элизабет Чейни касательно утверждения Трампа, что участники беспорядков были "любящим толпой", сержант Гонелл ответил: "Я все еще выздоравливаю от этих объятий и поцелуев".

"Если это были объятия и поцелуи, мы все должны пойти к нему домой и сделать то же с ним", - сказал Гонелл.

Позже он извинился за "эмоциональную вспышку" и сказал, что не имел в виду, чтобы кто-то ехал домой к Трампу.

Автор: bbc.com
  Офицер Акилино Гонелл дает показания
Офицер Акилино Гонелл дает показания

Другой офицер, чернокожий Гарри Данн, сказал, что испытывал расовые издевательства. Когда участники беспорядков кричали, что выборы фальсифицированы, офицер Данн сказал нескольким из них, что проголосовал за Байдена: "Мой голос не учитывается? Я - никто?".

"Это вызвало поток расовых эпитетов. Одна женщина в розовой футболке MAGA (Make America Great Again -" Сделаем Америку снова великой ". - Gazeta.ua) закричала:" Вы слышите, ребята, это [нецензурно] проголосовало за Джо Байдена!". Никто и никогда не называл меня [нецензурно], когда я надевал форму полицейского Капитолия ", - свидетельствовал офицер Данн.

И рассказал, что смог успокоиться после расовых оскорблений лишь через несколько дней. Только тогда вернулся домой.

"Ситуация, которую я пережил, была эмоциональной. Разочаровывает, что мы живем в такой стране, где они нападают на вас из-за цвета кожи. Только чтобы навредить. Эти слова - оружие", - сказал сержант Данн.

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Офицер Майкл Фаноне вспоминал, как его затащили в толпу, били, неоднократно применяли электрошокер. Офицер терял сознание, перенес сердечный приступ.

По его словам, он слышал крики "убей его из его же ружья". Опасаясь за свою жизнь, умолял бойцов, говорил, что у него дети. Во время показаний даже ударил кулаком по столу, обвинив некоторых республиканцев в проявлении позорного равнодушия и в измене присяге.

Автор: bbc.com
  Офицер Майкл Фаноне дает показания
Офицер Майкл Фаноне дает показания

Губа офицера Даниэля Ходжеса задрожала от эмоций, когда ему показали видеозапись, на которой он стоит в дверном проеме, когда дверь выбивали бойцы. Их он называл "террористами" во время показаний.

"Я не раз видел флаг Тонкой голубой линии, символ поддержки полиции, поскольку террористы игнорировали наши команды и напали на нас", - сказал он.

Член комиссии по расследованию, один из немногих республиканцев, проголосовавших за импичмент Трампа за его роль в беспорядках, Адам Кинзингер, похоже, едва сдерживал слезы, критикуя своих коллег.

"Мы еще не знаем, что именно произошло. Почему? Потому что в моей партии воспринимали это как очередную партизанскую драку. Это токсично, и плохая услуга для офицеров и их семей", - сказал он.

Расследование в комитете палаты представителей проводят почти полностью демократы. Ведь большинство республиканцев его бойкотировали. Исключение - республиканцы Лиз Чейни и Адам Кинзигер.

С момента нападения, в результате которого погибли пятеро человек, арестовали по меньшей мере 535 участников. Среди них один полицейский. Сейчас прокуроры получили лишь несколько обвинительных приговоров.

Штурм Капитолия привел к политическому импичменту и оправданию республиканца Трампа, которого законодатели обвинили в подстрекательстве к беспорядкам. Это утверждение он неоднократно опровергал.

6 января этого года Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогам подсчета голосов выборщиков. Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.
Во время столкновений погибли пять человек. За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий.

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