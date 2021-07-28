Полицейские дали эмоциональные показания по делу штурма Капитолия

В США на первом заседании спецкомитета палаты представителей конгресса четверо полицейских рассказали, как защищали Капитолий от агрессивно настроенных сторонников экс-президента Дональда Трампа во время беспорядков 6 января. Один из правоохранителей заявил, что подумал тогда, что умрет.
Об этом говорится в материале ВВС.
"Подумал: вот так я умру", - со слезами на глазах сказал офицер полиции Акилино Гонелл.
Офицер Гонелл описал эту сцену как "средневековое поле битвы". И рассказал, что когда вернулся домой, жена отшатнулась от него из-за сильного химического запаха, которым пропиталась форма. Ветеран войны в Ираке продолжал критиковать республиканцев за то, что назвал их непрерывной шокирующей попыткой проигнорировать или уничтожить правду" о том дне.
На вопрос члена палаты представителей, республиканки Элизабет Чейни касательно утверждения Трампа, что участники беспорядков были "любящим толпой", сержант Гонелл ответил: "Я все еще выздоравливаю от этих объятий и поцелуев".
"Если это были объятия и поцелуи, мы все должны пойти к нему домой и сделать то же с ним", - сказал Гонелл.
Позже он извинился за "эмоциональную вспышку" и сказал, что не имел в виду, чтобы кто-то ехал домой к Трампу.
Другой офицер, чернокожий Гарри Данн, сказал, что испытывал расовые издевательства. Когда участники беспорядков кричали, что выборы фальсифицированы, офицер Данн сказал нескольким из них, что проголосовал за Байдена: "Мой голос не учитывается? Я - никто?".
"Это вызвало поток расовых эпитетов. Одна женщина в розовой футболке MAGA (Make America Great Again -" Сделаем Америку снова великой ". - Gazeta.ua) закричала:" Вы слышите, ребята, это [нецензурно] проголосовало за Джо Байдена!". Никто и никогда не называл меня [нецензурно], когда я надевал форму полицейского Капитолия ", - свидетельствовал офицер Данн.
И рассказал, что смог успокоиться после расовых оскорблений лишь через несколько дней. Только тогда вернулся домой.
"Ситуация, которую я пережил, была эмоциональной. Разочаровывает, что мы живем в такой стране, где они нападают на вас из-за цвета кожи. Только чтобы навредить. Эти слова - оружие", - сказал сержант Данн.
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Офицер Майкл Фаноне вспоминал, как его затащили в толпу, били, неоднократно применяли электрошокер. Офицер терял сознание, перенес сердечный приступ.
По его словам, он слышал крики "убей его из его же ружья". Опасаясь за свою жизнь, умолял бойцов, говорил, что у него дети. Во время показаний даже ударил кулаком по столу, обвинив некоторых республиканцев в проявлении позорного равнодушия и в измене присяге.
Губа офицера Даниэля Ходжеса задрожала от эмоций, когда ему показали видеозапись, на которой он стоит в дверном проеме, когда дверь выбивали бойцы. Их он называл "террористами" во время показаний.
"Я не раз видел флаг Тонкой голубой линии, символ поддержки полиции, поскольку террористы игнорировали наши команды и напали на нас", - сказал он.
Член комиссии по расследованию, один из немногих республиканцев, проголосовавших за импичмент Трампа за его роль в беспорядках, Адам Кинзингер, похоже, едва сдерживал слезы, критикуя своих коллег.
"Мы еще не знаем, что именно произошло. Почему? Потому что в моей партии воспринимали это как очередную партизанскую драку. Это токсично, и плохая услуга для офицеров и их семей", - сказал он.
Расследование в комитете палаты представителей проводят почти полностью демократы. Ведь большинство республиканцев его бойкотировали. Исключение - республиканцы Лиз Чейни и Адам Кинзигер.
С момента нападения, в результате которого погибли пятеро человек, арестовали по меньшей мере 535 участников. Среди них один полицейский. Сейчас прокуроры получили лишь несколько обвинительных приговоров.
Штурм Капитолия привел к политическому импичменту и оправданию республиканца Трампа, которого законодатели обвинили в подстрекательстве к беспорядкам. Это утверждение он неоднократно опровергал.
6 января этого года Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогам подсчета голосов выборщиков. Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.
Во время столкновений погибли пять человек. За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий.
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