Полгода протестов: во Франции снижается активность "желтых жилетов"

Во Франции 27-я акция "желтых жилетов" собрала 2,8 тыс. участников. Фото: Dnestr

Во Франции на 27-ю волну антиправительственных протестов "желтых жилетов" собралось менее 3 тысяч участников.

Так, по данным МВД, по состоянию на 14.00 по местному времени в протестах по всей стране участвовали 2800 человек. В том числе в Париже протестовали 110 человек. Об этом сообщает BFMTV.

В то же время независимая фирма Occurrence называет другие данные. По ее подсчетам между 14.00 и 15.00 в Париже в разных местах протестовали в 5 тысяч человек.

В столице Франции акции проходили мирно. В то же время в Реймсе произошли столкновения с полицией и демонстранты разбили витрины в нескольких магазинах.

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17 мая прошло полгода от первой акции протеста "желтых жилетов". В последние недели наблюдается снижение активности участников протестов.

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