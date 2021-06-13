Покупала сладости: медик украла карточку умершей от Covid-19 пациентки

Работница больницы Бирмингема украла карту умершей от коронавируса, чтобы покупать себе чипсы и сладости. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Работница больницы Бирмингема 23-летняя Аэша Башарат украла банковскую карточку умершей от коронавируса пациентки, чтобы покупать себе чипсы и сладости.

Медработница воспользовалась карточкой 83-летней женщины через 17 мин после того, как она умерла в медучреждении, пишет пишет Daily Mail.

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Чтобы рассчитаться картой - воспользовалась бесконтактной сенсорной панелью в торговом автомате в больнице. В первый день сделала семь покупок. Продолжила через четыре дня, когда снова пришла на работу.

Женщина сначала утверждала, что она нашла карточку на полу и при оплате перепутала ее с собственной. Однако суд признал ее виновной в мошенничестве. Ее приговорили к двум пятимесячных тюремным заключениям одновременно, оба отсрочены на 18 месяцев.

В Славянске Донецкой области после визита полиции в дом, где умер мужчина, исчез блокнот с паролями к банковским карточкам. Также со счета покойного неизвестные перевели себе 12 тыс. грн. После огласки и публикации информации об исчезновении средств в социальных сетях сына умершего пригласили в полицию, где же вернули все деньги.