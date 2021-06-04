"Покойница" вернулась домой через две недели после кремации

Сообщение о смерти Муктьялы Гириджамми оказалось очень преувеличенным / newindianexpress

Семья погибшей от коронавируса индийской женщины была потрясена, когда та вернулась домой через две недели после ее похорон и сожжения.

Семьи 60-летней Муктьялы Гириджамми 15 мая сказали, что она умерла от Covid-19, но строгие процедуры означали, что родственники могли видеть тело только издалека, и он оставался плотно завернутым пластиком до момента кремации. Об этом пишет Daily Star.

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Племянник женщины сказал репортерам, что когда они пытались посетить родственницу в государственной больнице, им сказали, что она уже умерла.

"Дежурный врач в тот день не сообщил дяде, что ее перевели в другую палату, зато сказал, что она умерла от коронавируса. Поверив, мы пошли в морг, чтобы найти тело, где нам показали труп покойницы. Мы не могли проверить его", - сказал племянник.

Скорбной семьи передали тело для кремации. Но не знают, кого сожгли. Муктьяла вернулся в село Кристианпет в среду, 2 июня, незадолго до того, как члены семьи должны были провести церемонию Шраддха - последние проводы покойного родственника.

После выздоровления "покойницы" она пришла пешком домой, возмущаясь, что никто за ней не приехал в больницу, чтобы забрать. Родственники были потрясены появлением.

Чудесное возвращение Муктьялы было горько-сладким - ее 36-летний сын Рамеш, которого тоже госпитализировали с коронавирусом, умер в тот же день, когда "умерла" и она.

В Индии коронавирусом заболело 28,4 млн человек. Более 338 тыс. погибли. Вакцинировали 216 млн с 1,366 млрд населения страны. Двумя дозами почти 44 млн или 3,2% граждан.