"Покойница" ожила перед сожжением тела

Больные Covid-19 в одной из индийских больниц / WS

В Индии женщина, которая умерла от коронавируса, ожила перед кремацией.

Шакунтала Гайквад получила положительный результат на Covid-19 в начале мая. Когда у 78-летней женщины из города Барамати начались серьезные симптомы, ее семья вызвала "скорую", чтобы отвести в больницу. Пока пытались найти место, она потеряла сознание в машине скорой помощи. Работники "скорой" подтвердили смерть женщины, а ее семья распространила трагические новости о смерти. Об этом пишет Daily Star.

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Затем Гайквад отвезли обратно в ее деревню, где семья стала готовиться к похоронам и кремации. Однако за несколько минут до того, как сжечь тело, покойная открыла глаза и заплакала. Ее немедленно отвезли в больницу в Барамати для дальнейшего лечения.

Индия лидирует в мире по ежедневному количеству смертей от коронавируса. Каждый третий случай смерти в мире приходится на эту страну.

В Индии зафиксировали 25,5 млн случаев заболевания и 283 тыс. смертей. Ежедневно в стране умирают более 4,5 тыс. человек.

Между тем, в августе прошлого года мертвая индонезийский девочка начала двигаться во время подготовки тела к похоронам. В процессе омовения сердце 12-летнего ребенка вновь начало биться, а температура поднялась.