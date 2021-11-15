"Показалось, что они ходят": россиянин ворвался в морг и изуродовал тела

В Красноярском крае житель вломился в морг и порезал трупы. Фото: pixabay.com

В Красноярском крае России мужчина вломился в морг, чтобы переночевать. Он был пьян и ему показалось, что покойники "ходят".

Инцидент произошел в больнице Курагинского района, пишет "Сибирь Реалии". Когда именно, не уточнили.

Испугавшийся мужчина схватил скальпель и порезал четыре тела. Следы взлома морга заметили сотрудники медучреждения и сообщили в полицию. Злоумышленника задержали через несколько часов.

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"Показалось, что они ходят, встают. Страшно стало. Встали там в морге, я порезал их ножом. Очень сильно пьян был. Целый день пил, очень много выпил. Пил водку, пиво, вино, все вместе", - рассказал задержан.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

По данным правоохранителей, подозреваемый изуродовал тела одной женщины и трех мужчин, нанеся множественные порезы с помощью скальпеля и ножей.

Две трети медицинских учреждений на территории оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей Украины полностью заполнены Сovid-больными. В сети местные показывали палатки. В них якобы складывали тела умерших от коронавируса, которые не помещались в морги. Публиковали и фото с пакетами возле мусорников. Вся эта информация есть только в пабликах со слов жителей оккупированных территорий.