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четверг, 28 февраля 2019 22:44

Показали самую древнюю тату-машинку

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  Небольшой инструмент с ручкой из ветки кустарника и иглой от кактуса был изготовлен около двух тысяч лет. Фото: Bob Hubner
Небольшой инструмент с ручкой из ветки кустарника и иглой от кактуса был изготовлен около двух тысяч лет. Фото: Bob Hubner

Археологи Университета штата Вашингтон в западной части Северной Америки нашли старую машинку для татуировок.

Небольшой инструмент с ручкой из ветки кустарника и иголкой от кактуса был изготовлен около двух тысяч лет назад представителями индейской культуры анасази, также известными как предки Пуэбло, пишет sciencedirect.com.
Антрополог Эндрю Гиллрет-Браун случайно наткнулся на инструмент размером с ручку, когда проводил инвентаризацию археологических материалов, которые хранились на складе более 40 лет.

Прежде самые ранние находки тату-машинок датировались между 1100 и 1280 годом нашей эры. Эта тату-машинка считается самой старой.

Инструмент состоит из почти девятисантиметровой деревянной ручки, сделанной из ветки кустарника Rhus trilobata, соединенной в конце разделенными листьями юкки с двумя параллельными шипами кактуса, окрашенными в черный цвет на их кончиках. Остатки татуювальних пигментов на кончике заинтересовали ученого, который быстро распознал в находке инструмент для нанесения таких рисунков.

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Самые болезненные зоны для нанесения татуировок - ребра, верхняя часть стопы, внутренняя сторона рук от подмышечной впадины до кисти, грудь и голова.

Уменьшить неприятные ощущения во время тату-сеанса поможет употребление питьевой воды, а также общение с мастером.

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Дата
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