Показали последствия урагана Батсирай, унесшего жизни 80 человек

На Мадагаскаре, который еще 5 февраля накрыл мощный циклон Батсирай, число погибших в результате непогоды возросло до 80.

60 погибших обнаружили в районе Конго, недалеко от восточного побережья, сообщает AFP со ссылкой на Управление рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара.

"60 тыс. человек эвакуировали. Еще 94 тыс. человек нуждаются в экстренной помощи", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

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Ряд неправительственных организаций и агентств ООН начали развертывать ресурсы, чтобы помочь жертвам урагана.

Франция направила 60 сотрудников службы экстренной помощи для создания оборудования по очистке питьевой воды. Планируют запустить дроны для оценки убытков в труднодоступных районах. В страну для помощи прибыли немецкие специалисты.

Ураган принес с собой сильные ветер и дождь. Синоптики прогнозируют скорость ветра до 250 км/ч и волны от 10 до 15 м. Люди жалуются на нехватку питьевой воды, которую перед ураганом отключили.